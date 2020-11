Dpcm novembre: nuove limitazioni ma il Premier Conte ancora vago sull’orario del coprifuoco (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte questa mattina, a Montecitorio, ha riferito le nuove misure previste dal Dpcm di novembre. Ma non si è ancora esposto sull’orario di un possibile coprifuoco nazionale. Domani sarà varato il Dpcm di novembre. Questa mattina in Aula alla Camera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito le nuove misure che … L'articolo Dpcm novembre: nuove limitazioni ma il Premier Conte ancora vago sull’orario del coprifuoco proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 novembre 2020) IlGiuseppequesta mattina, a Montecitorio, ha riferito lemisure previste daldi. Ma non si èesposto sull’orario di un possibilenazionale. Domani sarà varato ildi. Questa mattina in Aula alla Camera, il Presidente del Consiglio Giuseppeha riferito lemisure che … L'articoloma ilsull’orario delproviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm novembre Nuovo DPCM: Conte annuncia misure in arrivo lunedì 2 novembre Money.it Nuovo Dpcm, da sale gioco e centri commerciali (nei weekend) a musei e mostre: ecco cosa chiude

Quali sono le altre attività che si fermeranno con il nuovo Dpcm che andrà in vigore mercoledì 4 novembre? L'ha spiegato il premier Giuseppe Conte Quali sono le altre attività che si fermeranno con il ...

Tar Trento, sì a ricorso Governo su ordinanza locali aperti

Il Tar di Trento ha accolto la sospensiva richiesta dal Governo nazionale contro l'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che permetteva l'apertura di bar e risto ...

