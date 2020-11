Dpcm: Italia divisa in 3 aree di rischio. Ipotesi zona rossa per Lombardia, Piemonte, Calabria. Didattica a distanza alle superiori (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento per contenere la diffusione del virus: «Nuove misure anche prima di mercoledì» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento per contenere la diffusione del virus: «Nuove misure anche prima di mercoledì»

