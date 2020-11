Dopo Toti arrivano gli abomini di Borghi: 'Nella Costituzione prima viene il lavoro e poi la salute' (Di lunedì 2 novembre 2020) È passato appena un giorno dall'abominio di Giovanni Toti sugli anziani "non indispensabili produttivamente" ma la destra ci tiene tantissimo a superarsi: oggi è il turno di Claudio Borghi, leghista, ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) È passato appena un giorno dall'o di Giovannisugli anziani "non indispensabili produttivamente" ma la destra ci tiene tantissimo a superarsi: oggi è il turno di Claudio, leghista, ...

pfmajorino : Voglio vivere in un Paese normale. E in un Paese normale uno come #Toti dopo una bestialità simile va a casa. - paoloroversi : Le parole sono importanti. Anche perché dopo non puoi dire che le ha scritte il tuo social manager #Toti - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #coronavirus dopo l'uscita improvvida di toti (un vero destro!), il dibattito pro e contro il #lockdown… - pantycat : RT @globalistIT: La destra schiava del dio denaro ogni giorno peggio: l'arricchimento al primo posto e la salute e la difesa del pianeta se… - charuka23 : #Borghi Con queste affermazioni la #Lega torna leader delle minchiate dopo il sorpasso di #Toti di ieri. -