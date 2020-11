Dopo Milano riapre anche la terapia intensiva allestita alla Fiera di Bergamo. Oggi in arrivo i primi pazienti. Ne potrà ospitare massimo 48 (Di lunedì 2 novembre 2020) “riapre Oggi il presidio medico avanzato in Fiera a Bergamo che accoglierà i primi 4 pazienti. La riattivazione dei posti di terapia intensiva è stata realizzata grazie a un lavoro di squadra, coordinato dalla cabina di regia regionale che, ancora una volta, a distanza di 7 mesi, vede in prima linea l’Ospedale Papa Giovanni XXXIII, le imprese artigiane di Confartigianato Bergamo, i ragazzi della curva nord dell’Atalanta, A.N.A. onlus, che ringrazio a nome di tutta la Giunta regionale e dei Lombardi”. E’ quanto comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Un lavoro di squadra – aggiunge il governatore – che permette di riattivare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) “il presidio medico avanzato inche accoglierà i. La riattivazione dei posti diè stata realizzata grazie a un lavoro di squadra, coordinato dcabina di regia regionale che, ancora una volta, a distanza di 7 mesi, vede in prima linea l’Ospedale Papa Giovanni XXXIII, le imprese artigiane di Confartigianato, i ragazzi della curva nord dell’Atalanta, A.N.A. onlus, che ringrazio a nome di tutta la Giunta regionale e dei Lombardi”. E’ quanto comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Un lavoro di squadra – aggiunge il governatore – che permette di riattivare il ...

