Domani ‘election day’ | Trump alimenta spettro contestazioni

ROMA – Duecentosettanta è il numero magico a cui i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden, guarderanno da domani, dopo la chiusura dei seggi. Diventerà il quarantaseiesimo presidente, infatti, chi eleggerà almeno 270 grandi elettori sui 538 che formano il collegio elettorale e che formalmente scelgono l'inquilino della Casa Bianca. I grandi elettori sono messi in palio da tutti e 50 gli Stati e dal Distretto di Colombia in base alla loro popolazione. Chi dei due candidati prenderà un voto in più dell'altro in uno Stato, otterrà tutti i delegati a disposizione. Le uniche eccezioni sono Maine e Nebraska, dove anche i singoli collegi assegnano un elettore al vincitore.

