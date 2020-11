Didattica a distanza, i presidi avvertono: «Pagheremo un prezzo sociale elevato, il divario formativo può essere irrecuperabile» (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)«La sospensione della Didattica in presenza non sarà senza conseguenze. Dobbiamo essere consapevoli del prezzo sociale che Pagheremo noi tutti e di quello individuale che pagheranno invece gli studenti: sarà elevato e, purtroppo, ce ne renderemo conto nei prossimi anni». A dirlo è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale presidi, commentando la possibilità che le scuole superiori possano passare al 100% della Didattica a distanza. Coronavirus, Locatelli: «Dad non è un totem intoccabile». E la si ipotizza dalla seconda media«Ora dirigenti e docenti sono chiamati a un ulteriore sforzo ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)«La sospensione dellain presenza non sarà senza conseguenze. Dobbiamoconsapevoli delchenoi tutti e di quello individuale che pagheranno invece gli studenti: saràe, purtroppo, ce ne renderemo conto nei prossimi anni». A dirlo è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale, commentando la possibilità che le scuole superiori possano passare al 100% della. Coronavirus, Locatelli: «Dad non è un totem intoccabile». E la si ipotizza dalla seconda media«Ora dirigenti e docenti sono chiamati a un ulteriore sforzo ...

alexbarbera : Hanno iniziato con “organizzatevi con la didattica a distanza se riuscite”. Poi hanno detto “fatela per i più grand… - fattoquotidiano : Covid, la giravolta dei governatori sulla scuola: a giugno volevano il rientro senza protezioni, oggi il 100% di di… - Agenzia_Ansa : Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferit… - maurizioluchett : RT @AngeloCiocca: A cosa sono serviti tutti i soldi buttati via in #banchi con rotelle se da stasera (molto probabilmente) tutte le #scuole… - CWW0a6FsH5C3QNl : RT @rostokkio: Didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori. Proprio adesso che stavano arrivando i banchi con le rotelle. -