Diamo alla didattica a distanza un po’ d’ossigeno Lettera

(Di lunedì 2 novembre 2020) Inviato da Enrico Maranzana - “Bendatevi, così non sbirciate” è la richiesta di un docente del salernitano, volta a garantire la regolarità delle interrogazioni. In tal modo i rischi che lacomporta sono superati. L'articoloun po’ d’ossigeno.

virginiaraggi : Questo pomeriggio con Guillermo Mariotto e Stefano Dominella alla mostra “Robotizzati. Esperimenti di moda”. Diamo… - enpaonlus : Adotta un cane adulto! Diamo una possibilità alla piccola BELLA! @RosannaMarani @Luca_15_5 @rudi_de_fanti… - enpaonlus : Adotta un cane adulto! Diamo una possibilità alla piccola ANNIE! @fatina909 @Luca_15_5 @rudi_de_fanti… - stefano_b_l : RT @Potito40709597: @francang1950 @AlvisiConci Non cadete nell’errore di voler giustificare il valore socioeconomico degli anziani. La mort… - 1fabiocarlon : @melajeanewilson @QRepubblica E gli diamo pure lo stipendio a questi che cambiano dopo essere stati votati dal Popo… -

Ultime Notizie dalla rete : Diamo alla

Il Fatto Quotidiano

Senza Baggio, ma con Signori in attacco e Ingesson a centrocampo, nell'agosto del 1998 il Bologna di Mazzone vince la Coppa Intertoto e va in UEFA.Provengo da una società della Difesa ma negli ultimi 10 anni il termine “Difesa” ha assunto connotati completamente nuovi. Qualche settimana fa Alec Ross in un articolo molto efficace ha scritto: “la ...