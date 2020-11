Devastante terremoto in Turchia, bimba di 3 anni estratta viva dalle macerie dopo 65 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Il terremoto in Turchia di qualche giorno fa ha causato distratti e morte. Una bimba di appena 3 anni di nome Elif è stata miracolosamente estratta viva dalle macerie della sua casa, a 65 ore dal terremoto di venerdì scorso nel mar Egeo. bimba estratta viva dalle macerie La piccola era solo leggermente ferita. E’ … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilindi qualche giorno fa ha causato distratti e morte. Unadi appena 3di nome Elif è stata miracolosamentedella sua casa, a 65 ore daldi venerdì scorso nel mar Egeo.La piccola era solo leggermente ferita. E’ … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MarcoMaira98 : Quando vieni a sapere solo ora che stamattina c'è stato un terremoto a Roma ma tu non hai sentito nulla perché dorm… - David_Rossi70 : @AdrianaSpappa Anche la guerra, un tumore, un terremoto devastante, la morte di un figlio possono essere esperienze… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Osservate la forza devastante di un terremoto di magnitudo 6.9: Una forza distruttiva catastrofica, 15 secondi di terr… - CattedraleRC : DOMANI IN EDICOLA E IN PARROCCHIA : il lockdown adesso è nella testa Nuovo appuntamento con la storia della Cattedr… - sergiokorkut : RT @MarianoGiustino: Osservate la forza devastante di un terremoto di magnitudo 6.9: Una forza distruttiva catastrofica, 15 secondi di terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante terremoto VIOLENTO TERREMOTO con TSUNAMI scuote Grecia e Turchia, epicentro Samos, molti crolli e VITTIME, Video 3bmeteo Bambina di 3 anni estratta viva dalle macerie dopo 65 ore

Lo ha comunicato l'agenzia di stampa statale turca Anadolu. Il recupero della piccola è avvenuto oggi in mattinata, 65 ore dopo il devastante terremoto. La notizia del salvataggio è arrivata, inoltre, ...

Terremoto 6.6 Egeo: 83 morti 962 feriti, mini-tsunami a Smirne (Video)

Terremoto 6.6 isola di Samos Mar Egeo crolli, vittime e 962 feriti, mini -tsunami a Smirne, la forte scossa è stata avvertita fino ad Atene ed a Istanbul ...

Lo ha comunicato l'agenzia di stampa statale turca Anadolu. Il recupero della piccola è avvenuto oggi in mattinata, 65 ore dopo il devastante terremoto. La notizia del salvataggio è arrivata, inoltre, ...Terremoto 6.6 isola di Samos Mar Egeo crolli, vittime e 962 feriti, mini -tsunami a Smirne, la forte scossa è stata avvertita fino ad Atene ed a Istanbul ...