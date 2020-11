Depressione, come riconoscere i sintomi e combattere il «mal de vivre» (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la depressione è «tra le prime cause di disabilità a livello mondiale». Una malattia sommersa, spesso circondata dal silenzio. È il silenzio di chi non ha il coraggio di parlarne e di chi confonde la depressione con un semplice stato d’animo momentaneo. Un silenzio che di fatto impedisce la presa di coscienza di chi soffre e dei suoi famigliari, e che ritarda l’accesso alle terapie. Anche per spezzare questo tabù del silenzio, vari personaggi celebri come Katy Perry, Selena Gomez e Krissy Teigen hanno scelto in più occasioni di parlare apertamente degli episodi di depressione di cui sono stati vittime in specifici momenti della loro vita (li trovate tutti nella gallery). Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la depressione è «tra le prime cause di disabilità a livello mondiale». Una malattia sommersa, spesso circondata dal silenzio. È il silenzio di chi non ha il coraggio di parlarne e di chi confonde la depressione con un semplice stato d’animo momentaneo. Un silenzio che di fatto impedisce la presa di coscienza di chi soffre e dei suoi famigliari, e che ritarda l’accesso alle terapie. Anche per spezzare questo tabù del silenzio, vari personaggi celebri come Katy Perry, Selena Gomez e Krissy Teigen hanno scelto in più occasioni di parlare apertamente degli episodi di depressione di cui sono stati vittime in specifici momenti della loro vita (li trovate tutti nella gallery).

I pregiudizi sulla malattia, la scarsa informazione e consapevolezza sono le prime cause che ritardano l'accesso alle terapie. Il parere degli esperti e una campagna di sensibilizzazione dedicata ai d ...

Isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di uscire ma con il ...

