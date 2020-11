Dentro la fabbrica per filtri di Instagram

Leggi su wired

(Di lunedì 2 novembre 2020) Idi AR SparkGiocare con idiè diventata per molti di noi un’abitudine quotidiana. Danno colore alle Stories, le rendono più interessanti, spesso ironiche. Dietro alla tecnologia che ci permette farlo c’è un mondo ampio, importante, internazionale guidato da un italiano, Davide La Sala, che aiuta a capire meglio come funziona Spark AR, la piattaforma di realtà aumentata che ha al momento più di 400mila creator attivi in più di 190 nazioni, che hanno pubblicato 1,2 milioni diAR. Chi è Davide La Sala Davide La Sala è pioniere della computer grafica italiana. Ha cominciato giovanissimo in settore che era ancora agli albori in Italia e ora, vent’anni dopo, fa lo stesso nel mondo della realtà aumentata. Non ...