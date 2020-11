De Zerbi: «Sassuolo una nuova Atalanta? Pensiamo all’Udinese» – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria del Sassuolo contro il Napoli. Le sue parole Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole. Sassuolo nuova Atalanta – «Adesso Pensiamo solo all’Udinese, senza farci passare niente per la testa. Pensare a recuperare dei giocatori determinanti per noi, cercando di divertirci ma prendendo le gare con serietà. L’obiettivo è far risaltare le qualità dei singoli nel collettivo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberto Deha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria delcontro il Napoli. Le sue parole Roberto De, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole.– «Adessosolo all’Udinese, senza farci passare niente per la testa. Pensare a recuperare dei giocatori determinanti per noi, cercando di divertirci ma prendendo le gare con serietà. L’obiettivo è far risaltare le qualità dei singoli nel collettivo» Leggi su Calcionews24.com

Totore83 : @antonio_gaito Nessuna vera azione se non quella di Politano per Mertens, per il resto palle recuperate attaccando… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli-#Sassuolo: il gioco efficace della squadra di De Zerbi, il #Sassuolo non ha concesso movimento e profondità… - RadioSportiva : ??? Simone #Pesce: #Sassuolo? Con De Zerbi, i giocatori hanno acquisito consapevolezza e penso che la squadra possa… - Pasqual52244119 : @RomanoMister @TolliVincenzo Ascolta per caratteristiche quella non è stata una partita di De Zerbi. Il Sassuolo è… - Torrenapoli1 : Un applauso al Sassuolo Al netto delle nostre deficienze De Zerbi ci ha fatto abbassare il baricentro, schierando t… -