D'Aversa rifiuta un'offerta faraonica dall'Egitto: i dettagli (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberto D'Aversa ha rifiutato un'offerta a dir poco faraonica proveniente dall'Egitto: triennale da 9 milioni per allenare i Pyramids Roberto D'Aversa dopo la brillante esperienza sulla panchina del Parma è alla ricerca di un nuovo club. Le offerte non mancano. Come riporta la Gazzetta dello Sport l'ex allenatore dei ducali ha rifiutato un'allettante proposta dall'Egitto. Il Pyramids, ambizioso club che sta cercando di avviare un nuovo progetto, lo aveva contattato. La società è stata rilevata da un magnate di Dubai che avrebbe offerto a D'Aversa un contratto triennale da 9 milioni complessivi per prendere le redini della squadra, attualmente terza in campionato.

