Dall’Argentina: Maradona ricoverato in ospedale, escluso il covid-19 (Di martedì 3 novembre 2020) Nelle ultime ore, come riportato da ESPNArgentina e TyC Sport – Diego Armando Maradona è stato ricoverato in in una clinica a La Plata “per un problema mentale ed emotivo” come ribadito da ESPN. Non si tratta dunque di covid-19 per il Pibe de Oro che solo qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno. Nel frattempo, attese nuove informazioni da La Plata. Foto: Marca L'articolo Dall’Argentina: Maradona ricoverato in ospedale, escluso il covid-19 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 novembre 2020) Nelle ultime ore, come riportato da ESPNArgentina e TyC Sport – Diego Armandoè statoin in una clinica a La Plata “per un problema mentale ed emotivo” come ribadito da ESPN. Non si tratta dunque di-19 per il Pibe de Oro che solo qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno. Nel frattempo, attese nuove informazioni da La Plata. Foto: Marca L'articolo Dall’Argentina:inil-19 proviene da Alfredo Pedullà.

