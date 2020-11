Da Verdone all'allievo Brignano, lo spettacolo si inchina a Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) È intenso e malinconico l'omaggio del mondo dello spettacolo a Gigi Proietti, l'attore romano scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Roma si stringe intorno al ricordo del suo mattatore Gigi Proietti. Tullio Solenghi ha scritto su Facebook: "Mi farebbe piacere che a Roma venisse intitolato un grande teatro a Gigi Proietti, magari proprio il Brancaccio che lui ha diretto. Ho la sensazione che lassù stia facendo ridere tutto il creato, che stia facendo divertire con la sua classe, il suo meraviglioso talento e la sua umanità. Ciao Gigi sei tutti noi, il più grande di tutti noi". Anche Carlo Verdone affida il suo cordoglio a Facebook: "Oggi ci lascia un attore gigantesco. Sul ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) È intenso e malinconico l'omaggio del mondo dello, l'attore romano scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Roma si stringe intorno al ricordo del suo mattatore. Tullio Solenghi ha scritto su Facebook: "Mi farebbe piacere che a Roma venisse intitolato un grande teatro a, magari proprio il Brancaccio che lui ha diretto. Ho la sensazione che lassù stia facendo ridere tutto il creato, che stia facendo divertire con la sua classe, il suo meraviglioso talento e la sua umanità. Ciaosei tutti noi, il più grande di tutti noi". Anche Carloaffida il suo cordoglio a Facebook: "Oggi ci lascia un attore gigantesco. Sul ...

MarioManca : Se Carlo Verdone, ipocondriaco all'ennesima potenza, è in tv in diretta vuol dire che si fida evidentemente e cieca… - UBrignone : RT @tempoweb: Da #Verdone all'allievo #Brignano, lo spettacolo si inchina a #GigiProietti @giadinagrisu - DanielePG_Z : RT @tempoweb: Da #Verdone all'allievo #Brignano, lo spettacolo si inchina a #GigiProietti @giadinagrisu - tempoweb : Da #Verdone all'allievo #Brignano, lo spettacolo si inchina a #GigiProietti @giadinagrisu - giuliatouch : RT @MarioManca: Se Carlo Verdone, ipocondriaco all'ennesima potenza, è in tv in diretta vuol dire che si fida evidentemente e ciecamente de… -

Ultime Notizie dalla rete : Verdone all Da Verdone all'allievo Brignano, lo spettacolo si inchina a Gigi Proietti Il Tempo Da Verdone all'allievo Brignano, lo spettacolo si inchina a Gigi Proietti

Anche Carlo Verdone affida il suo cordoglio a Facebook ... Amarcord il saluto di Maurizio Costanzo: "Che dire, oggi avrebbe compiuto 80 anni e quindi volevo salutarlo all'inizio della registrazione ...

"Dedichiamo il teatro Brancaccio a Gigi Proietti"

Ora sono in molti, da Tullio Solenghi a Maurizio Costanzo e Carlo Verdone, a chiedere che il teatro venga intitolato a lui. "Mi farebbe piacere che a Roma venisse intitolato un grande teatro a Gigi ...

Anche Carlo Verdone affida il suo cordoglio a Facebook ... Amarcord il saluto di Maurizio Costanzo: "Che dire, oggi avrebbe compiuto 80 anni e quindi volevo salutarlo all'inizio della registrazione ...Ora sono in molti, da Tullio Solenghi a Maurizio Costanzo e Carlo Verdone, a chiedere che il teatro venga intitolato a lui. "Mi farebbe piacere che a Roma venisse intitolato un grande teatro a Gigi ...