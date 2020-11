Crisi Covid: Blocco crediti a imprenditori e professionisti (Di lunedì 2 novembre 2020) La situazione è preoccupante. E fa paura soprattutto ad aziende e a categorie di professionisti. Il 72% degli imprenditori italiani dichiara di avere enorme difficoltà a recuperare soldi in tempo, e il 14% di loro afferma di non sapere se riuscire a rimanere parzialmente aperti, o chiudere definitivamente. È questo il dato allarmante che emerge dal sondaggio effettuato su 1.200 imprese e professionisti, commissionato dal Gruppo IREC, azienda specializzata nella gestione e nel recupero del credito. Ma non è tutto. Con l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 26 ottobre 2020 che impone nuove chiusure per intere categorie (parchi divertimento, palestre, centri benessere) e pesanti limitazioni per altre (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie), si teme un peggioramento dell’incidenza di ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) La situazione è preoccupante. E fa paura soprattutto ad aziende e a categorie di. Il 72% degliitaliani dichiara di avere enorme difficoltà a recuperare soldi in tempo, e il 14% di loro afferma di non sapere se riuscire a rimanere parzialmente aperti, o chiudere definitivamente. È questo il dato allarmante che emerge dal sondaggio effettuato su 1.200 imprese e, commissionato dal Gruppo IREC, azienda specializzata nella gestione e nel recupero del credito. Ma non è tutto. Con l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 26 ottobre 2020 che impone nuove chiusure per intere categorie (parchi divertimento, palestre, centri benessere) e pesanti limitazioni per altre (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie), si teme un peggioramento dell’incidenza di ...

LegaSalvini : TUTTI IN CRISI PER IL COVID, TRANNE LA CINA. PAZZESCO! - Agenzia_Italia : Il Covid è niente, se non impariamo a prevenirle vedremo crisi peggiori. Il monito degli scienziati - CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - MilanFiki001 : RT @LegaSalvini: TUTTI IN CRISI PER IL COVID, TRANNE LA CINA. PAZZESCO! - DIANADANELUZ : L''assenza spettacolare'. Il Covid e la crisi del mondo dello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid Crisi Covid, ristorante di via Partenope: “Gli incassi del delivery ai miei camerieri cassintegrati” Fanpage.it Covid: altri cinque decessi e 122 casi positivi in Vda

Altri cinque decessi e 122 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus.

Coronavirus, le richieste di De Luca al Governo: congedi parentali, bonus e più controlli

Nel corso della Conferenza Stato-Regioni di oggi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nell'esporre il quadro attuale della situazione sanitaria, ha avanzato ufficialmente ...

Altri cinque decessi e 122 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus.Nel corso della Conferenza Stato-Regioni di oggi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nell'esporre il quadro attuale della situazione sanitaria, ha avanzato ufficialmente ...