Crac Credito cooperativo fiorentino | pg Cassazione | appello bis per Verdini

Il pg della Cassazione, Pasquale Fimiani, ha chiesto l'appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il Crac del Credito cooperativo fiorentino.

Il pg della Cassazione, Pasquale Fimiani, ha chiesto l'appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

Crac Credito Cooperativo Fiorentino, Pg Cassazione chiede appello bis per Verdini

In appello l'ex senatore, che per 20 anni è stato presidente del Cfc, è stato condannato dalla Corte di Firenze a sei anni e dieci mesi, nove anni in primo grado

Il pg della Cassazione, Pasquale Fimiani, ha chiesto l'appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. In appello l'ex senatore, che per 20 anni è stato presidente del Cfc, è stato condannato dalla Corte di Firenze a sei anni e dieci mesi, nove anni in primo grado