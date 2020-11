nzingaretti : Nel Lazio +700% dosi di vaccino contro l’influenza somministrate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 65… - Affaritaliani : La pandemia fu debellata senza vaccino e solo grazie al comportamento responsabile delle persone. Oggi invece si di… - davidefaraone : Mentre l'Italia spera che nel 2021 ci sia il vaccino contro il Covid, lei spera che si vada alle elezioni. 8 itali… - BK63805720 : E si,morti ci sono ma questo e la vita dopo un anno di'stop in cerca di Covid' la gente e trascurata muore per altr… - SecolodItalia1 : Covid, vaccino Oxford-Pomezia: ci siamo. Trenta milioni di dosi alla Ue entro fine anno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino

Mentre quattro italiani su dieci dicono che non faranno il vaccino anti-Covid, un libro racconta tre secoli di paure e rifiuti. Dalla “repugnanza” ...ROME, NOV 2 - An Italian biotech firm working on a COVID vaccine with international drugs giant AstraZeneca and Oxford Universitysaid Monday it hoped to have the first 20-30 million does available for ...