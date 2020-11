Covid, Salvini: “Bisogna stabilire fasce orarie riservate agli over 70 per spesa, trasporti e tamponi” [VIDEO] (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Covid, Salvini: “Bisogna stabilire fasce orarie riservate agli over 70 per spesa, trasporti e tamponi” VIDEO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo: “Bisogna70 pere tamponi”MeteoWeb.

LegaSalvini : #SALVINI: «GOVERNO SORDO, CERCA SOLO ALIBI: CI PRENDE IN GIRO. NELLE PIAZZE C’È MALESSERE» - AndreaMarcucci : Ho ascoltato con attenzione l'intervento di #Salvini in #Senato. Mi sono detto: se non ora, quando? La realtà purtr… - La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi: 'Uso politico del virus: basta sentir parlare Salvini e la Meloni. Ne ho un po' piene le… - antoniodb69 : RT @janavel7: Ascolto Borghi, leggo Toti, vedo Salvini e i suoi scherani, le sparate della Giorgia, e ringrazio Iddio di non essere un poli… - pvsassone : RT @janavel7: Ascolto Borghi, leggo Toti, vedo Salvini e i suoi scherani, le sparate della Giorgia, e ringrazio Iddio di non essere un poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Coronavirus, Salvini insiste: “No alle chiusure. Spesso la cura rischia di essere peggiore del male che… Il Fatto Quotidiano Perché la gaffe di Toti sugli anziani ‘improduttivi’ ha fatto così tanto incavolare

Il presidente ligure di mestiere fa il giornalista, quindi sicuramente non è incontinente sul fronte delle locuzioni da usare. Quindi c'è qualcosa di più [di Marco Brando] ...

Coronavirus, Salvini: "Prevedere fasce orarie riservate agli over 70"

Riservare agli over 70 degli orari per l'utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. E' la proposta avanzata da Matteo Salvini: "Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in ca ...

Il presidente ligure di mestiere fa il giornalista, quindi sicuramente non è incontinente sul fronte delle locuzioni da usare. Quindi c'è qualcosa di più [di Marco Brando] ...Riservare agli over 70 degli orari per l'utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. E' la proposta avanzata da Matteo Salvini: "Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in ca ...