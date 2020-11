Covid, Rocco Barocco in terapia sub intensiva all’Ospedale del mare (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo stilista Rocco BaRocco positivo è ricoverato in ospedale a Napoli. Lo stilista, 76 anni, come riferisce ‘Leggo’, si trova da qualche giorno nel nuovo Covid Center dell’Ospedale del mare. terapia con ossigeno, condizioni che vengono definite in leggero miglioramento rispetto a quando Rocco BaRocco è stato accompagnato dai familiari dopo aver accusato problemi respiratori”. Rocco BaRocco è nel reparto di terapia sub intensiva del nosocomio partenopeo. L'articolo Covid, Rocco BaRocco in terapia sub intensiva all’Ospedale del mare proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo stilistaBapositivo è ricoverato in ospedale a Napoli. Lo stilista, 76 anni, come riferisce ‘Leggo’, si trova da qualche giorno nel nuovoCenter dell’Ospedale delcon ossigeno, condizioni che vengono definite in leggero miglioramento rispetto a quandoBaè stato accompagnato dai familiari dopo aver accusato problemi respiratori”.Baè nel reparto disubdel nosocomio partenopeo. L'articoloBainsuball’Ospedale delproviene da Ildenaro.it.

