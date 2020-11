Covid, pronti 30 posti letto nella tensostruttura del Cardarelli (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Verrà completata a breve l’istallazione della tensostruttura nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli. La tenda, allestita dalla Croce Rossa, ospiterà i pazienti del pronto soccorso sospetti di aver contratto il Covid. Grande 300 metri quadrati, la tensostruttura potrà ospitare tra i 25 e i 30 pazienti in attesa di accertamenti e contagiati paucisintomatici. Tra un paziente e l’altro sarà garantita la distanza di sicurezza, in modo che i pazienti positivi non contageranno i casi sospetti, ma non ancora accertati. “Il paziente verrà ospitato temporaneamente nella tenda che è una struttura ad alta flessibilità e movimentazione e ci permette di essere veloci nel liberare dalle barelle i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Verrà completata a breve l’istallazione dellanel parcheggio dell’ospedale. La tenda, allestita dalla Croce Rossa, ospiterà i pazienti del pronto soccorso sospetti di aver contratto il. Grande 300 metri quadrati, lapotrà ospitare tra i 25 e i 30 pazienti in attesa di accertamenti e contagiati paucisintomatici. Tra un paziente e l’altro sarà garantita la distanza di sicurezza, in modo che i pazienti positivi non contageranno i casi sospetti, ma non ancora accertati. “Il paziente verrà ospitato temporaneamentetenda che è una struttura ad alta flessibilità e movimentazione e ci permette di essere veloci nel liberare dalle barelle i ...

