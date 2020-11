“Covid pesante per William”. Tutto in segreto, si scopre ora: “Buckingham Palace nel panico” (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissime ore: il principe William d’Inghilterra è stato contagiato dal Coronavirus in maniera piuttosto pesante. “Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico”, questo il titolo che si ripete su tante testate. Proprio stamattina, il magazine Mirror ha pubblicato un’ultima ora sul primogenito di Carlo e Lady Diana. Stando a quanto riportato dal giornale britannico, il principe William è stato colpito dal Coronavirus ed è stato curato segretamente dai medici di palazzo. William non avrebbe diffuso la notizia del suo contagio per non allarmare i sudditi, dopo la battaglia contro il Covid di suo padre e del primo ministro Boris Johnson. (Continua dopo le foto) Il Mirror ha riportato la dichiarazione di una fonte al Sun: “William è stato colpito abbastanza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissime ore: il principe William d’Inghilterra è stato contagiato dal Coronavirus in maniera piuttosto. “Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico”, questo il titolo che si ripete su tante testate. Proprio stamattina, il magazine Mirror ha pubblicato un’ultima ora sul primogenito di Carlo e Lady Diana. Stando a quanto riportato dal giornale britannico, il principe William è stato colpito dal Coronavirus ed è stato curato segretamente dai medici di palazzo. William non avrebbe diffuso la notizia del suo contagio per non allarmare i sudditi, dopo la battaglia contro il Covid di suo padre e del primo ministro Boris Johnson. (Continua dopo le foto) Il Mirror ha riportato la dichiarazione di una fonte al Sun: “William è stato colpito abbastanza ...

