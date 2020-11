Covid, nuovo tampone salivare per bimbi: realizzato da 4 "mamme scienziate" della Statale (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - È affidabile come il tampone nasofaringeo molecolare ma è molto meno invasivo, è pensato per i bambini ma funziona bene anche negli adulti, e permette di rilevare anche i ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - È affidabile come ilnasofaringeo molecolare ma è molto meno invasivo, è pensato per i bambini ma funziona bene anche negli adulti, e permette di rilevare anche i ...

