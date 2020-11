Covid, nuovo Dpcm di Conte: verso il coprifuoco in tutta Italia dalle 21 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a varare nelle prossime ore un nuovo Dpcm, il quarto in venti giorni. È probabile che il decreto alla fine preveda un coprifuoco nazionale in tutta Italia a partire dalle 21. Sono le indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi rilanciate dalle agenzie di stampa. Questo è infatti quello che sarebbe stato deciso al mattino di oggi 2 novembre nel corso della riunione fra lo stesso premier e i capidelegazione dei partiti di maggioranza. Si sta svolgendo inoltre un vertice fra il governo e le Regioni per tentare di trovare una linea comune sulle nuove misure da adottare per frenare la nuova ondata del Covid. Scontro con le Regioni Alla riunione in videoconferenza, ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, si appresta a varare nelle prossime ore un, il quarto in venti giorni. È probabile che il decreto alla fine preveda unnazionale ina partire21. Sono le indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi rilanciateagenzie di stampa. Questo è infatti quello che sarebbe stato deciso al mattino di oggi 2 novembre nel corso della riunione fra lo stesso premier e i capidelegazione dei partiti di maggioranza. Si sta svolgendo inoltre un vertice fra il governo e le Regioni per tentare di trovare una linea comune sulle nuove misure da adottare per frenare la nuova ondata del. Scontro con le Regioni Alla riunione in videoconferenza, ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, la firma del nuovo Dpcm potrebbe slittare a martedì, per risolvere i nodi ancora aperti tra governo e Regio… - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - immediatonet : ?? Emergenza #Covid: verso il coprifuoco nazionale alle 21, stretta nella circolazione. Prende forma il nuovo #Dpcm… - La7tv : #omnibus Il sindaco di Firenze @DarioNardella sulle trattative tra Stato ed enti locali in vista del nuovo #DPCM: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nuovo Dpcm, verso coprifuoco alle 21 e zone rosse in Italia Fanpage.it COVID-19. IN VENETO AVVISO A GIORNALISTI E OPERATORI

(AVN) Venezia, 2 novembre 2020. Si informano i Gentili colleghi del mondo dell’informazione, che da domani, martedì 3 novembre 2020, l’accesso alla sala riunioni della Protez ...

Come il traffico di droga si e' adattato alla pandemia

Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...

(AVN) Venezia, 2 novembre 2020. Si informano i Gentili colleghi del mondo dell’informazione, che da domani, martedì 3 novembre 2020, l’accesso alla sala riunioni della Protez ...Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...