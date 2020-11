Covid, lockdown selettivo solo per gli anziani? I pro e i contro (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono attese nuove restrizioni in Italia, a causa dell’importante aumento di casi di Covid-19. Una delle idee in via di valutazione è un lockdown selettivo per gli anziani. Valutiamo i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono attese nuove restrizioni in Italia, a causa dell’importante aumento di casi di-19. Una delle idee in via di valutazione è unper gli. Valutiamo i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

IlContiAndrea : Mi ero ripromesso di non parlare più di Covid e lockdown perché è un momento delicato. Ma qui non ci ho visto più.… - NicolaPorro : 'La classe politica europea impone il #lockdown come strategia di contenimento dell’epidemia quando è, al contrario… - SkyTG24 : Covid, ordine dei medici di Milano: 'Lockdown immediato per la città' - BLOOMZEER : @TCalzi @stanzaselvaggia Mi ripeto - ancora una volta - ma lo faccio molto volentieri, così rispiego un po’ di gram… - CriCristinaCri : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavorus, Ordine dei medici di Milano chiede il lockdown immediato per la città: 'Situazione insostenibile per ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown Covid: Johnson, lockdown duro ma senza alternative - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, 22.253 nuovi contagi in Italia e 233 morti

Continua ad essere un’emergenza di numeri e parole, oltreché sanitaria, quella legata alla proliferazione del Coronavirus che sta mettendo nuovamente in ginocchio il mondo. Di questa mattina il discor ...

Borse rimbalzano con dati manifattura e petroliferi: Piazza Affari chiude a +2,5%

Le misure anti Covid preoccupano, ma i segnali positivi sul fronte industriale danno respiro ai listini. Riflettori sulle presidenziali Usa alla vigilia del voto. A Piazza Affari scivola Nexi in esclu ...

Continua ad essere un’emergenza di numeri e parole, oltreché sanitaria, quella legata alla proliferazione del Coronavirus che sta mettendo nuovamente in ginocchio il mondo. Di questa mattina il discor ...Le misure anti Covid preoccupano, ma i segnali positivi sul fronte industriale danno respiro ai listini. Riflettori sulle presidenziali Usa alla vigilia del voto. A Piazza Affari scivola Nexi in esclu ...