Covid, le tende della Crocerossa fuori al Cardarelli (Di lunedì 2 novembre 2020) Grazie alla tensostruttura ci sarà un incremento di posti letto disponibili fino a 150 0 160 unità. Il primario: "Turni massacranti al pronto soccorso" Leggi su repubblica (Di lunedì 2 novembre 2020) Grazie alla tensostruttura ci sarà un incremento di posti letto disponibili fino a 150 0 160 unità. Il primario: "Turni massacranti al pronto soccorso"

cronaca_news : Covid, le tende della Crocerossa fuori al Cardarelli - rep_napoli : Covid, le tende della Crocerossa fuori al Cardarelli [aggiornamento delle 14:33] - __dummy : RT @Antonella_Sp_: Lecce ieri sera. Faccio presente che in Puglia c'è il blocco dei ricoveri ordinari, a Taranto non ci sono più posti e i… - peacelink : RT @alemarescotti: #covid #emergenza sempre più difficile a #Taranto - Antonella_Sp_ : Lecce ieri sera. Faccio presente che in Puglia c'è il blocco dei ricoveri ordinari, a Taranto non ci sono più posti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tende Covid, a Sassari caccia ai posti letto fra tende e parcheggi La Nuova Sardegna Covid-19 e polemica tra Asl e Regione, il confronto e le scuse tra Casati e Simeone

Nei giorni scorsi, i consiglieri regionali di centrodestra, con alla testa il presidente della commissione sanità Pino Simeone (Forza Italia), sono stati ...

morto coronavirus casa

' No, non ho il Coronavirus ', aveva replicato. Mercoledì scorso ... (aggiornamento di Davide Giancristofaro) GIGI PROIETTI È MORTO: ... Il mio modesto ricordo è quello di una cena a casa di Arbore do ...

Nei giorni scorsi, i consiglieri regionali di centrodestra, con alla testa il presidente della commissione sanità Pino Simeone (Forza Italia), sono stati ...' No, non ho il Coronavirus ', aveva replicato. Mercoledì scorso ... (aggiornamento di Davide Giancristofaro) GIGI PROIETTI È MORTO: ... Il mio modesto ricordo è quello di una cena a casa di Arbore do ...