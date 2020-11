Italia_Notizie : Covid, le tende della Croce Rossa fuori al Cardarelli - repubblica : Covid, le tende della Croce Rossa fuori al Cardarelli - rep_napoli : Covid, le tende della Croce Rossa fuori al Cardarelli [aggiornamento delle 14:52] - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Covid, le tende della Crocerossa fuori al Cardarelli [aggiornamento delle 14:39] - rep_napoli : Covid, le tende della Crocerossa fuori al Cardarelli [aggiornamento delle 14:39] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tende

La Nuova Sardegna

Sono 66 i nuovi casi di positività al Covid-19 regtrati oggi nel territorio dell'Asl 4. Meno rpetto ai giorni passati, ma al lunedì, dall'inizio dell'epidemia, i numeri tendono ad essere più bassi in ...Gli uomini della Croce Rossa hanno costruito questa mattina la prima tenda integrativa in Campania per allargare la disponibilità di posti letto di degenza per il covid19. (ANSA) ...