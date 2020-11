Covid, la Slovacchia ha testato il 50% della popolazione in un solo giorno (Di lunedì 2 novembre 2020) La Slovacchia ha effettuato tamponi a metà della sua intera popolazione, pari a circa 5,5 milioni di persone, nel primo giorno di una campagna diagnostica nazionale di due giorni con cui il governo spera di fermare l’andamento della pandemia nel Paese. Secondo il ministro della Difesa Jaroslav Nad, l’1 per cento della popolazione è risultato positivo. In quarantena andranno dunque per il primo giorno 25.850 persone che avranno la possibilità di isolarsi per 10 giorni a casa o di trasferirsi in una struttura fornita dal governo. “È la più grande operazione logistica dall’indipendenza”, ha sottolineato Jaro Nad, sostenendo che la Slovacchia è ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Laha effettuato tamponi a metàsua intera, pari a circa 5,5 milioni di persone, nel primodi una campagna diagnostica nazionale di due giorni con cui il governo spera di fermare l’andamentopandemia nel Paese. Secondo il ministroDifesa Jaroslav Nad, l’1 per centoè risultato positivo. In quarantena andranno dunque per il primo25.850 persone che avranno la possibilità di isolarsi per 10 giorni a casa o di trasferirsi in una struttura fornita dal governo. “È la più grande operazione logistica dall’indipendenza”, ha sottolineato Jaro Nad, sostenendo che laè ...

