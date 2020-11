Covid, la decisione del sindaco di Sutri sui musei (Di lunedì 2 novembre 2020) Nonostante l’annuncio del Ministro Franceschini di voler chiudere i musei, Sgarbi ha annunciato che a Sutri non saranno chiusi. Coronavirus, Sgarbi: “Non ci penso proprio a chiudere i musei” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Nonostante l’annuncio del Ministro Franceschini di voler chiudere i, Sgarbi ha annunciato che anon saranno chiusi. Coronavirus, Sgarbi: “Non ci penso proprio a chiudere i” su Notizie.it.

RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - GiusyBelfiore : RT @ultimenotizie: La fascia a rischio per il Covid rappresenta fra il 30 e il 50% della nostra società. Non stiamo parlando di una piccola… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La fascia a rischio per il Covid rappresenta fra il 30 e il 50% della nostra società. Non stiamo parlando di una piccola… - rimbambuu_ : 'I narcisisti decidono di non sentire; decisione presa a livello subliminale, quindi si negano la possibilità di pe… - arca1317 : RT @ultimenotizie: La fascia a rischio per il Covid rappresenta fra il 30 e il 50% della nostra società. Non stiamo parlando di una piccola… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decisione Covid, decisione dell'ospedale Brotzu: "Stop ad attività chirurgiche non urgenti" SardiniaPost Misure che sembrano già funzionare - Ticinonline

E il suo cauto ottimismo sembra essere condiviso anche dalla task force federale. allo scorso 19 ottobre, giorno in cui è entrata in vigore la prima stretta varata dal Consiglio federale per frenare l ...

Covid, Conte: nuovo Dpcm, restrizioni per Regioni più colpite

Roma, 2 nov. (askanews) - "Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun ...

E il suo cauto ottimismo sembra essere condiviso anche dalla task force federale. allo scorso 19 ottobre, giorno in cui è entrata in vigore la prima stretta varata dal Consiglio federale per frenare l ...Roma, 2 nov. (askanews) - "Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun ...