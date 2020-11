Covid, la bomba sulla Royal Family: “William si è contagiato e lo ha nascosto. Lottava per respirare” (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche il principe William avrebbe contratto il Covid, che si sarebbe manifestato per altro in maniera piuttosto severa. Il contagio, secondo quanto trapelato, sarebbe avvenuto ad aprile, quando il Regno Unito era ancora sotto choc per la precedente positività al virus di Carlo e del premier Boris Johnson. Anche per questo la casa reale avrebbe deciso di tenere nascosta la condizione del Duca di Cambridge. William colpito “abbastanza duramente” dal Covid A rivelare il contagio di William è stato il Sun, spiegando che il principe ha mantenuto i suoi impegni lavorando al telefono e in collegamento video e rispettando scrupolosamente tutti i protocolli. Eppure, secondo quanto rivelato da una fonte, il Duca sarebbe stato “colpito abbastanza duramente dal virus”. E “a un certo punto stava lottando per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche il principe William avrebbe contratto il, che si sarebbe manifestato per altro in maniera piuttosto severa. Il contagio, secondo quanto trapelato, sarebbe avvenuto ad aprile, quando il Regno Unito era ancora sotto choc per la precedente positività al virus di Carlo e del premier Boris Johnson. Anche per questo la casa reale avrebbe deciso di tenere nascosta la condizione del Duca di Cambridge. William colpito “abbastanza duramente” dalA rivelare il contagio di William è stato il Sun, spiegando che il principe ha mantenuto i suoi impegni lavorando al telefono e in collegamento video e rispettando scrupolosamente tutti i protocolli. Eppure, secondo quanto rivelato da una fonte, il Duca sarebbe stato “colpito abbastanza duramente dal virus”. E “a un certo punto stava lottando per ...

Il principe William ha lottato contro il Covid-19 e nessuno s'era accorto, il segreto rivelato da un report

Il principe William ha avuto il Covid-19 durante la prima ondata, in primavera. Questa Royal Family news, una vera e propria bomba, l'hanno confermata sia la BBC che il The Sun: ad aprile 2020, probab ...

