Covid Italia, la mappa dei contagi regione per regione: quali sono le più colpite (Di lunedì 2 novembre 2020) In Italia il dato medio giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus si aggira sui 30mila casi. Un numero che fa paura. E che si somma a quello dei pazienti in terapia intensiva. Questi ultimi sono aumentati di 96 unità domenica 1 novembre, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati ci sono la Lombardia (8.607), la Campania (3.860), la Toscana (2.379), il Lazio (2.351), il Veneto (2.300), il Piemonte (2.024), l'Emilia Romagna (1.758). Segue la Sicilia, arrivata a 1.095 casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

