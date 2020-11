Covid, in Puglia situazione negli ospedali più grave di quanto previsto. Nuovo piano: ora servono 2.900 posti letto (Di lunedì 2 novembre 2020) Regione costretta a potenziare il piano per rastrellare subito nuovi posti e prepararsi a fine novembre a uno scenario peggiore di quanto si pensasse Leggi su repubblica (Di lunedì 2 novembre 2020) Regione costretta a potenziare ilper rastrellare subito nuovie prepararsi a fine novembre a uno scenario peggiore disi pensasse

MediasetTgcom24 : Covid, per aggirare il Dpcm festeggiano il compleanno in autogrill #coronavirus - TgLa7 : #Covid: @micheleemiliano chiude tutte le #scuole in #Puglia, eccezione solo per le scuole per l'infanzia - Agenzia_Ansa : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia. 'Contagi su con riapertura scuole'… - cronaca_news : Covid, in Puglia situazione negli ospedali più grave di quanto previsto. Nuovo piano: ora servono 2.900 posti letto… - SonSempreIoEh : SDANG! questi sono i veri medici! questa è la gente a cui dobbiamo essere grati, persone che hanno il coraggio dell… -