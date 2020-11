Covid | direttore Oms in isolamento | ha avuto contatti con positivo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ilgenerale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è in isolamneto dopo avercon una persona positiva al-19. Ilgenerale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, è in auto. A dare la notizia è lo stesso capo dell’Oms, che dopo essere stato a contatto con undi-19, ha deciso … L'articolo proviene da Inews.it.

Berlino, 02 nov 08:30 - (Agenzia Nova) - Mentre i contagi da coronavirus continuano ad aumentare in Germania, “è certo che la pandemia non sarà finita per Pasqua”. È quanto affermato dal professor ...Il professor Boriani: "A marzo alcuni li comunicavano in ritardo, ma così si mette a rischio l’efficacia dell’intervento. Il reparto è operativo" ...