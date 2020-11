Covid, Campania al collasso. Ciarambino chiede cabina di regia con De Luca (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Campania è fuori controllo. Continua a salire il numero dei positivi al coronavirus. Ospedali a un passo dal collasso. Il leader dei Cinque stelle Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, chiede una cabina di regia tra maggioranza e opposizione: “Oggi nella mia qualità di Vicepresidente del Consiglio regionale ho scritto al Presidente della Regione e a tutte le forze politiche per chiedere che le opposizioni possano partecipare alla gestione dell’emergenza e venire informate delle decisioni assunte o che si intende assumere. Alla stessa maniera ho chiesto un tavolo permanente con tutte le categorie produttive della Campania. Dobbiamo infondere sicurezza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Laè fuori controllo. Continua a salire il numero dei positivi al coronavirus. Ospedali a un passo dal. Il leader dei Cinque stelle Valeria, vicepresidente del Consiglio regionale,unaditra maggioranza e opposizione: “Oggi nella mia qualità di Vicepresidente del Consiglio regionale ho scritto al Presidente della Regione e a tutte le forze politiche perre che le opposizioni possano partecipare alla gestione dell’emergenza e venire informate delle decisioni assunte o che si intende assumere. Alla stessa maniera ho chiesto un tavolo permanente con tutte le categorie produttive della. Dobbiamo infondere sicurezza ...

