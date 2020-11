Covid | Astrazeneca | “Vaccino in distribuzione avanzata da fine marzo Costerà 2 euro e saranno necessarie 2 dosi a distanza di un mese

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 novembre 2020): “Vaccino inda” Il vaccino anti-messo a punto dall’università di Oxford entrerà in una fase di “” a partire da: lo ha dichiarato in un’intervista Josep Baselga, vicepresidente esecutivo della Ricerca e sviluppo di oncologia dell’azienda farmaceutica. “Abbiamo iniziato a produrre milioni didi vaccini prima di sapere se funziona perché non vogliamo aspettare 6 mesi. All’inizio dell’anno avremo già 3 miliardi di” ha affermato Baselga aggiungendo che la “fasedi ...