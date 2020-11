Covid, 22.253 nuovi casi e 233 morti: il bollettino del 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 novembre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 2 novembre 2020. Sono 22.253 i nuovi casi, con 233 morti. È di 396.512 persone attualmente positive (+18.383), 39.059 morti (+233), 296.017 guariti (+3.637), per un totale di 731.588 casi (+22.253), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 396.512 attualmente positivi, ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 2, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 22020. Sono 22.253 i, con 233. È di 396.512 persone attualmente positive (+18.383), 39.059(+233), 296.017 guariti (+3.637), per un totale di 731.588(+22.253), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 396.512 attualmente positivi, ...

SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi - Journal_dis_bis : RT @HuffPostItalia: Covid in Italia, 22.253 contagi e 233 morti. Tasso di positività al 16,4% - ninoBertolino : RT @SkyTG24: #coronavirus, il bollettino: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi - PonytaEle : RT @agenzia_nova: #Covid19 La situazione in #Italia, ecco il bollettino del #2novembre - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 2 novembre 2020: 22.253 nuovi casi e 233 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -