Covid 19 | verso nuovo Dpcm | coprifuoco | megastore chiusi e Italia divisa in 3 aree di rischio Decaro | ' Scelta sofferta'

Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chi… - NicolaPorro : Stiamo andando verso nuove chiusure mentre c'è già chi ha scelto un #lockdown volontario in segno di protesta. Ecco… - Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'strategie misure da modulare in base a Regioni. Nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari… - MariaRo51490621 : RT @ChiodiDonatella: #M5S VERSO IL TRAMONTO: ECCO PERCHE. Troppi personalismi nel #Palazzo. Troppi #social. Poca #politica vera. Così Tizi… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: #M5S VERSO IL TRAMONTO: ECCO PERCHE. Troppi personalismi nel #Palazzo. Troppi #social. Poca #politica vera. Così Tizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 280.187 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Individuare una struttura diversa dato che trasformare parte della Casa della amicizia «Seppilli» di Perugia in struttura Covid comporterebbe rischi troppo ... manifestati e del forte disagio creato ...