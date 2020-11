Covid-19 | riapre l’ospedale alla Fiera di Bergamo | avrà 48 letti di terapia intensiva

(Di lunedì 2 novembre 2020) In seguito all’aggravarsi della curva dei contagi da-19, è stato riattivato questa mattina il presidio medico avanzatodi. Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana spiega: “La riattivazione dei posti diè stata realizzata grazie a un lavoro di squadra, coordinato dcabina di regia regionale che, ancora una volta, a distanza di 7 mesi, vede in prima linea l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, le imprese artigiane di Confartigianato, i ragazzi della curva nord dell’Atalanta, A.N.A. onlus, che ringrazio a nome di tutta la Giunta regionale e dei Lombardi“. Le attività, coordinate dall’ASST Papa Giovanni XXIII, vedono l’impegno di medici, ...

ItalianAirForce : ?? #AeronauticaInforma Dal 31.10 il Museo Storico dell’#AeronauticaMilitare riapre al pubblico dopo un periodo di l… - Lunanotizie : Goretti, la pressione Covid aumenta: container in arrivo e riapre il Don Di Liegro a Gaeta - - PoliticaNewsNow : Covid, Fontana: 'Oggi riapre presidio medico avanzato Fiera Bergamo' - lillydessi : Covid: Perù, dopo 8 mesi di stop riapre il Machu Picchu - tilonews : #Bergamo | Riapre #oggi #2novembre l' #ospedale allestito presso la #Fiera. Attesi nelle prossime ore i primi 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riapre

IL GIORNO

"Riapre oggi il presidio medico avanzato in Fiera a Bergamo ... Due donne cremonesi Annalisa Malara e Claudia Balotta hanno contribuito e in maniera determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi ...Giuseppe Culicchia per “la Stampa” shakespeare and company 8 Chiunque in vita sua abbia messo piede alla Shakespeare & Company, la storica libreria anglo-americana di Parigi fondata dalla mitica Sylvi ...