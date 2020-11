Covid-19 | nel Sannio sale a 762 il numero dei contagiati | il dato dell’Asl

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStando al bollettino dell’Asl ci sarebbero stati nella giornata odierno 80 nuovi positivi, che portano il totale dei casi in provincia di Benevento a 762. Va sottolineato come il bollettino potrebbe non coincidere con i dati reali, stante la difficoltà nel comunicare le nuove positività. Nel bollettino Asl non è conteggiato il comune di San Nazzaro. Di seguito il bollettino completo: L'articolo-19, nela 762 ildei: ildell’Asl proviene da Anteprima24.it.