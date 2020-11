Covid-19, nel mondo 1,2 milioni di morti e 46 milioni di contagi (Di lunedì 2 novembre 2020) Superati gli 1,2 milioni di morti per coronavirus nel mondo secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, con gli Stati Uniti che guidano la classifica con 230.972 morti, seguiti da Brasile e India. A livello di contagi si è superata la soglia complessiva dei 46 milioni, oltre 9 milioni solo negli Usa. Anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in autoisolamento dopo essere stato "identificato come contatto di qualcuno risultato positivo al Covid-19" ha annunciato lui stesso su Twitter, assicurando di stare bene, non avere sintomi e che continuerà "a lavorare da casa".Intanto, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) Superati gli 1,2diper coronavirus nelsecondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, con gli Stati Uniti che guidano la classifica con 230.972, seguiti da Brasile e India. A livello disi è superata la soglia complessiva dei 46, oltre 9solo negli Usa. Anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in autoisolamento dopo essere stato "identificato come contatto di qualcuno risultato positivo al-19" ha annunciato lui stesso su Twitter, assicurando di stare bene, non avere sintomi e che continuerà "a lavorare da casa".Intanto, ...

