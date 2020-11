Covid-19, il “San Pio” comunica altri due decessi: il bollettino (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Ospedale “San Pio” ha comunicato ulteriori due decessi legati al coronavirus. Si tratta di un paziente residente in provincia di Benevento e di un paziente residente in altra provincia. Di seguito il bollettino sulla situazione dei ricoveri: L'articolo Covid-19, il “San Pio” comunica altri due decessi: il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Ospedale “San Pio” hato ulteriori duelegati al coronavirus. Si tratta di un paziente residente in provincia di Benevento e di un paziente residente in altra provincia. Di seguito ilsulla situazione dei ricoveri: L'articolo-19, il “San Pio”due: ilproviene da Anteprima24.it.

RaiNews : #Coronavirus, un focolaio di 40 casi a San Patrignano. Altri 37 nella struttura sociosanitaria per malati terminal… - stanzaselvaggia : “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una… - RobertoBurioni : Mi sembra giusto che San Marino faccia di tutto per difendere il primato mondiale di morti di COVID-19 per numero d… - NTR24 : ‘San Pio’, ancora due decessi a causa del covid. I ricoverati positivi sono 94 - DiComemai : Ma qualcuno lo capira' che non ci sono solo malati Covid in giro. Negli ospedali pubblici non si riesce a fare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “San Somma (Più Europa): 'La situazione del San Leonardo è drammatica' - Cronache della Campania Cronache della Campania