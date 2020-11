Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: continuano i contagi nel Baianese (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 575 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid-19 66 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 1, residente nel comune di Aquilonia, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 4, residenti nel comune di Avella, – 9, residenti nel comune di Avellino; – 17, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente ne, comune di Forino; – 6, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residenti nel comune di Montemiletto; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 575 tamponi effettuati sono risultate positive al-19 66 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 1, residente nel comune di Aquilonia, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 4, residenti nel comune di Avella, – 9, residenti nel comune di; – 17, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente ne, comune di Forino; – 6, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residenti nel comune di Montemiletto; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di ...

