Covid-19, Conte scarica responsabilità alle Regioni. Domani la firma del nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Misure più restrittive sulla base della diffusione territoriale del Covid e non provvedimenti nazionali, uguali per tutte le zone. E' questa, secondo quanto si apprende, la filosofia del Dpcm Contenente nuove misure anti-Covid che dovrebbe vedere la luce Domani, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era programmato per oggi dopo che il premier Giuseppe Conte avvrebbe concluso i suoi interventi in parlamento invece tutto rinviato. Tra gli scogli da superare, i nodi ancora aperti con le Regioni che spingerebbero per soluzioni uniche per tutti, linea opposta e contraria a quella dell'esecutivo che invece - dietro il parere del Cts - ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) Misure più restrittive sulla base della diffusione territoriale dele non provvedimenti nazionali, uguali per tutte le zone. E' questa, secondo quanto si apprende, la filosofia delnente nuove misure anti-che dovrebbe vedere la luce, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era programmato per oggi dopo che il premier Giuseppeavvrebbe concluso i suoi interventi in parlamento invece tutto rinviato. Tra gli scogli da superare, i nodi ancora aperti con leche spingerebbero per soluzioni uniche per tutti, linea opposta e contraria a quella dell'esecutivo che invece - dietro il parere del Cts - ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Agenzia_Italia : No del centrodestra alla 'cabina di regia' sul Covid - Agenzia_Ansa : #Covid: le Regioni per il coprifuoco. Per #Conte misure diverse per zone, in base alla diffusione territoriale del… - iperwild : RT @Adri19510: GOVERNO DI INCAPACI !!!!!!! - chiadegli : @moky78 È aneddotica; ma io dico che è il Covid a distruggere l’economia, non Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Misure per emergenza Covid-19, il Presidente Conte in Parlamento Governo Emergenza Covid: coprifuoco nazionale alle 21

Per l’emergenza Covid le Regioni propongono il coprifuoco alle 21 ... La stretta si tradurrà con un nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte illustrerà oggi alle Camere. Dpcm che dovrebbe valere fino ...

Covid: agonisti, polemica a Pescara per piscine chiuse

(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - Da una settimana, dopo il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte lo scorso 25 ottobre, piscine e impianti natatori sono chiusi all'utenza, ma possono restare a ...

Per l’emergenza Covid le Regioni propongono il coprifuoco alle 21 ... La stretta si tradurrà con un nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte illustrerà oggi alle Camere. Dpcm che dovrebbe valere fino ...(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - Da una settimana, dopo il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte lo scorso 25 ottobre, piscine e impianti natatori sono chiusi all'utenza, ma possono restare a ...