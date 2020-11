Covid 19 a Napoli: ecco la tenda della Croce Rossa al Cardarelli (Di lunedì 2 novembre 2020) Covid 19: grazie alle cinque tende della Croce Rossa ci sarà negli ospedali della Campania un incremento di posti letto disponibili fino a 150 o 160 unità (di cui 20-25 al Cardarelli). Stamattina, lunedì 2 novembre, gli uomini della Croce Rossa hanno costruito nella parte posteriore dell’ospedale Cardarelli di Napoli la prima delle cinque tende integrative in Campania per allargare la disponibilità di posti letto di degenza per il Covid 19. Posta all’interno di un parcheggio ora liberato, tale postazione (riscaldata, con pareti di alluminio, pavimento di legno e un tetto del materiale delle tende) potrà ospitare 20-25 posti letto, ... Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020)19: grazie alle cinque tendeci sarà negli ospedaliCampania un incremento di posti letto disponibili fino a 150 o 160 unità (di cui 20-25 al). Stamattina, lunedì 2 novembre, gli uominihanno costruito nella parte posteriore dell’ospedaledila prima delle cinque tende integrative in Campania per allargare la disponibilità di posti letto di degenza per il19. Posta all’interno di un parcheggio ora liberato, tale postazione (riscaldata, con pareti di alluminio, pavimento di legno e un tetto del materiale delle tende) potrà ospitare 20-25 posti letto, ...

emergency_ong : ????NAPOLI: questa mattina le prime consegne dei pacchi di cibo e beni di prima necessità nei quartieri di Soccavo e… - SkyTG24 : Covid Campania, focolaio in Rsa Irpinia: tensioni e aggressioni al personale - redazioneiene : “Fan**lo Covid”. Con questo grido tantissimi giovani senza mascherina hanno festeggiato in barba a ogni regola - corrmezzogiorno : #Napoli VD Defunti, il cardinale Sepe: «Vittime Covid dramma nel dramma» - sudreporter : #Napoli, concorso per 40 anestesisti all'Asl Napoli 1: l'annuncio su @RadioCRC_Napoli -