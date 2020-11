Cotto e Mangiato, ricetta 2 novembre 2020: zuppa cicoria e ceci (Di lunedì 2 novembre 2020) La ricetta di inizio settimana è sana e gustosa. Si tratta di zuppa cicoria e ceci. E Tessa Gelisio la prepara così. La ricetta Gli ingredienti sono: 600 grammi di cicoria300 grammi di ceciBrodo vegetaleAcciugheAglioProcedimento Mettere a lessare la cicoria tagliata a tocchetti. Intanto in una casseruola, soffriggere aglio olio e acciughe. Dunque aggiungere le cicorie scolate (una volta cotte). In ultimo aggiungere i ceci, e allungare con brodo quando necessario. Salare a piacere e far cuocere una ventina di minuti. Il piatto è pronto, Cotto e Mangiato. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Ladi inizio settimana è sana e gustosa. Si tratta di. E Tessa Gelisio la prepara così. LaGli ingredienti sono: 600 grammi di300 grammi diBrodo vegetaleAcciugheAglioProcedimento Mettere a lessare latagliata a tocchetti. Intanto in una casseruola, soffriggere aglio olio e acciughe. Dunque aggiungere le cicorie scolate (una volta cotte). In ultimo aggiungere i, e allungare con brodo quando necessario. Salare a piacere e far cuocere una ventina di minuti. Il piatto è pronto,. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

