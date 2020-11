Cotto e Mangiato – Il Menù: nuove sfide ai fornelli e ricette inedite per Tessa Gelisio (Di lunedì 2 novembre 2020) Tessa Gelisio Dopo Antonella Clerici su Rai1 con E’ sempre mezzogiorno, la coppia Davide Mengacci e Anna Moroni su Rete4 con ricette all’Italiana, la sfida ai fornelli della tv si completa con Italia1, che da oggi alle 12,05, dal lunedì al venerdì, scende in campo proponendo un nuovo ciclo di puntate di Cotto e Mangiato – Il Menù. Padrona di casa la riconfermata Tessa Gelisio, impegnata ogni giorno in sfide tra aspiranti cuochi, nuove rubriche e ricette inedite. Nel programma tenuto a battesimo nel 2008 da Benedetta Parodi, torna la gara dedicata ai giovani Chef: ventuno talentuosi ragazzi, provenienti dalle scuole alberghiere Istituto di San ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020)Dopo Antonella Clerici su Rai1 con E’ sempre mezzogiorno, la coppia Davide Mengacci e Anna Moroni su Rete4 conall’Italiana, la sfida aidella tv si completa con Italia1, che da oggi alle 12,05, dal lunedì al venerdì, scende in campo proponendo un nuovo ciclo di puntate di– Il Menù. Padrona di casa la riconfermata, impegnata ogni giorno intra aspiranti cuochi,rubriche e. Nel programma tenuto a battesimo nel 2008 da Benedetta Parodi, torna la gara dedicata ai giovani Chef: ventuno talentuosi ragazzi, provenienti dalle scuole alberghiere Istituto di San ...

Pranzo a base di castagne: tre piatti facili, un solo ingrediente

Autunno, castagne e fantasia, basta questo per preparare un menù completo, un pranzo a base di castagne, vegetariano e salutare ...

