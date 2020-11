Corteo di protesta dei taxi a Bergamo «Abbiamo bisogno di sostegno» (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno manifestato senza programmare il Corteo, lo hanno deciso all’ultimo minuto, lunedì 2 novembre. Alle 17.30, dopo ore senza alcun cliente, una trentina di taxi bianchi ha sfilato a suon di clacson per le vie del centro di Bergamo e Città Alta. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno manifestato senza programmare il, lo hanno deciso all’ultimo minuto, lunedì 2 novembre. Alle 17.30, dopo ore senza alcun cliente, una trentina dibianchi ha sfilato a suon di clacson per le vie del centro die Città Alta.

