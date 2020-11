**Coronavirus: Zanda, 'premier ascolti e accolga proposte opposizioni'** (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le misure che oggi ci sono state annunciate sono urgenti e necessarie, anche dolorose, ma certo non rinviabili, dovranno servire ad evitare un lockdown nazionale e ad invertire le cause dei contagi. Il nostro voto e la posizione che assumeranno le opposizioni, daranno la misura anche della nostra sensibilità istituzionale e del nostro senso civico perché è proprio dalla compattezza con cui l'Italia saprà contrastare il virus che dipenderanno le sorti del nostro Paese per almeno un paio di generazioni". Lo ha affermato il senatore del Pd Luigi Zanda, nel suo intervento dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Un'opposizione che contrasta il governo -ha aggiunto- ha sempre una funzione positiva, ma, nelle condizioni estreme in cui si trova l'Italia, usare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le misure che oggi ci sono state annunciate sono urgenti e necessarie, anche dolorose, ma certo non rinviabili, dovranno servire ad evitare un lockdown nazionale e ad invertire le cause dei contagi. Il nostro voto e la posizione che assumeranno le, daranno la misura anche della nostra sensibilità istituzionale e del nostro senso civico perché è proprio dalla compattezza con cui l'Italia saprà contrastare il virus che dipenderanno le sorti del nostro Paese per almeno un paio di generazioni". Lo ha affermato il senatore del Pd Luigi, nel suo intervento dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Un'opposizione che contrasta il governo -ha aggiunto- ha sempre una funzione positiva, ma, nelle condizioni estreme in cui si trova l'Italia, usare la ...

TV7Benevento : **Coronavirus: Zanda, 'premier ascolti e accolga proposte opposizioni'**... - tomasa_zanda : RT @StefaniaCarini: Il virus è di casa perché i nostri affetti sono il luogo del virus - tomasa_zanda : RT @EasyInve: Supercazzola del @MiurSocial per dire che non pubblicheranno più i dati dei contagi nelle scuole. La trasparenza, come sempre… - tomasa_zanda : RT @colvieux: Come stanno affrontando le aree marginali e interne del nostro paese la pandemia #Coronavirus? Un lavoro prezioso per chi non… - tomasa_zanda : RT @Miti_Vigliero: @DonatoRobilotta @emenietti Coronavirus, Crisanti sugli asintomatici: 'Possono passare l'infezione e causare una malatti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Zanda **Coronavirus: Zanda, 'premier ascolti e accolga proposte opposizioni'** Il Tempo Coronavirus a Bergamo, lungo le strade del coprifuoco

Mancano dieci minuti al rintocco delle 23, in piazza Pontida a Bergamo c’è già un mezzo della polizia. I baristi hanno cominciato con anticipi di ore a pulire e riordinare. «Di solito chiudiamo alle 2 ...

Mancano dieci minuti al rintocco delle 23, in piazza Pontida a Bergamo c’è già un mezzo della polizia. I baristi hanno cominciato con anticipi di ore a pulire e riordinare. «Di solito chiudiamo alle 2 ...