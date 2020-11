Coronavirus, Zaia: 'No restrizioni ad attività produttive' | Il Centrodestra: 'Governo eviti lockdown nazionale' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Se c'è una cosa che dobbiamo sperare, affinché possa rallentare il contagio e di conseguenza la grave pressione sui nostri ospedali, è quella di provvedimenti più restrittivi'. Lo scrive in una nota ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Se c'è una cosa che dobbiamo sperare, affinché possa rallentare il contagio e di conseguenza la grave pressione sui nostri ospedali, è quella di provvedimenti più restrittivi'. Lo scrive in una nota ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'No a un lockdown generalizzato, non serve' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Pronti a restrizioni ma non sulle attività produttive' #coronavirus - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Pronti a restrizioni ma non sulle attività produttive' #coronavirus - MetropolitanoIT : ?? Veneto: Zaia esclude restrizioni per le attività produttive ?? - il_Giangi : #Dpcm Braccio di ferro fra #governo e #Regioni sulla responsabilità per nuove #chiusure. Perché l'autonomia la vogl… -