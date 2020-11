sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - sole24ore : Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni si va verso lo stop alla mobilità … - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con nuova stretta. Possibili lockdown a #Milano, #Napoli e #Genova @sole24ore… - clouds_623 : Nelle varie dichiarazioni manca una parola gentile verso i disabili. Gli anziani li hanno sist… - Sabylz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, verso coprifuoco alle 21 in tutta Italia #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso

Il Messaggero Veneto

Mal comune mezzo gaudio? Anche no, perché le potenze dell'Europa Occidentale non riescono a realizzare un piano di convivenza col virus?E' iniziata l'attività della tenda per i "tamponi drive in" sul coronavirus allestita nell'area della Pepinière d'Entreprises di Aosta. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta. (ANSA) ...