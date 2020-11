Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 nuovi casi con 135.731 tamponi e 233 morti (Di lunedì 2 novembre 2020) I positivi avanzano del 3,13%. Ricoverati con sintomi in crescita del 4,96% mentre si registrano altri 83 accessi in rianimazione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) I positivi avanzano del 3,13%. Ricoverati con sintomi in crescita del 4,96% mentre si registrano altri 83 accessi in rianimazione

De Luca vuole mostrarsi come il papà benevolo che dà scapaccioni per disciplinarti, ma è uno dei responsabili del d… - Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.644 nuovi contagi, con 177.669 tamponi, 151 vittime - Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 casi con 135.731 tamponi e 233 morti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 nuovi casi con 135.731 tamponi e 233 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni. ORE 17.22 - Sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di ...

Crisi Covid, sul Lungomare la bara del commercio avvolta nel tricolore

Corteo funebre dei commercianti sul Lungomare di Napoli per protestare contro la crisi del Coronavirus e il coprifuoco imposto dai Dpcm del Governo e le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca.

